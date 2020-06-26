Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 июня, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В Ярославской области 25 июня возобновилась подача газа на котельные в Переславле-Залесском, расположенные в микрорайоне Чкаловский и в поселке Молодежный. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В дома жителей уже вернулась горячая вода.

Чкаловский микрорайон в Переславле

О возобновлении поставок газа на котельные накануне заявил глава городского округа Валерий Астраханцев во время отчета перед депутатами Думы о работе администрации за 2019 год. Депутат Ярославской областной думы Константин Гриднев задал вопрос о проблеме отсутствия горячей воды у жителей Чкаловского и Молодежного.

«Сегодня мы заключили и уже подписали с Газпромом договор на подачу газа на котельные Чкаловского и Молодежного. Это уже та победа, которую мы можем констатировать. С Газпромом мы переговоры провели. Максимум — день, и горячая вода вернется в дома жителей,» — сказал Валерий Астраханцев.

Однако горячая вода появилась даже раньше. Уже вечером 25 июня жители микрорайона Чкаловский и поселка Молодежный стали оставлять сообщения в социальных сетях о том, что в их квартирах снова есть горячая вода. Правда, многие восприняли это радостное событие с настороженностью — люди сомневаются, что воду не отключат после окончания голосования по поправкам в Конституцию.

«На самом деле пошла горячая вода, видно очень нужен положительный результат и активность избирателей на голосовании за поправки в Конституцию,» — написал житель Чкаловского Юрий Старков.

Напомним, на 17 июля 2020 года назначено заседание суда по понуждению «Газпрома» подать газ на котельные Чкаловского и Молодежного. Пока неизвестно, отзовет ли свой иск Переславская прокуратура, ведь требования удовлетворены, горячая вода вернулась в дома переславцев.