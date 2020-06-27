Токио, 27 июня, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Отказ Японии от размещения американских ракетных комплексов Aegis Ashore может быть вызван жестким ответом, о возможности которого Японию предупредили ее соседи. Как позиция российского руководства повлияла на решение Токио, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Япония

Несмотря на заверения Вашингтона о том? что в случае комплексов Aegis Ashore речь идет исключительно об оборонительных вооружениях, мнение российской стороны о возможном размещении этих систем на японской территории осталось сугубо негативным. Как сказал по этому поводу российский президент Владимир Путин: «…Мы не считаем, что это оборонительное оружие, это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно, в комплексе с ударными комплексами. Поэтому здесь у нас иллюзий нет никаких, мы это всё понимаем…»

Публикации в японских СМИ подтверждают, что мнение российского президента сыграло немаловажную роль при принятии решения об отказе Японии от размещения у себя этих американских ракет.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Размещение Аegis Ashore в Японии не откладывается, а аннулируется».