, 15:23 — REGNUM Крупнейшие российские корпорации собрали около 1,8 млрд рублей, чтобы помочь нуждающимся в период пандемии коронавируса. Об этом заявил 26 июня президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Он отметил, что отечественный бизнес оказал поддержку добровольческим инициативам. Помогали как небольшие компании, так и самые крупные частные и государственные корпорации.

«Там, по-моему, собрали 1 млрд 800 млн рублей», — сообщил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства констатировал, что от добровольцев в период пандемии помощь получили более 3 млн жителей России. Это в том числе инвалиды, пожилые люди и те, кто страдает тяжелыми заболеваниями.

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