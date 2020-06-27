Варшава, 27 июня, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Нынешняя тревога польских военных о значительном превосходстве российских вооружений — это не просто очередной вопль к правительству «дайте денег!». Почему западные эксперты сошлись во мнении, что Россия за последние десять лет значительно усилила свои возможности в области тактических вооружений, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

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Не только польские военные, но и знаменитая американская аналитическая группа RAND считают, что расклад военных сил в Прибалтийском регионе сложился не в пользу НАТО. Как ни крути, а защитить Прибалтику, если возникнет такая необходимость, у НАТО не получится, и даже семикратное увеличение численности размещенных там войск почти ничего не изменит в пользу Запада.

Мало того, против России не удастся и излюбленный натовский маневр с предварительным захватом господства в воздухе, уж слишком сильна российская ПРО/ПВО. Все сказанное на фоне того, как среди стран — членов НАТО нарастает недоумение по поводу необходимости «противостоять русским», создает интересную коллизию, в которой вопль польских экспертов может оказаться гласом вопиющего в пустыне.

Читайте подробности в материале Александра Запольскиса «Почему поляки вдруг заметили, что танки русских лучше?».