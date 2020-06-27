Киев, 27 июня, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Легко обманывать того, кто готов бесконечно обманываться собственными надеждами. Это бесспорное утверждение полностью исчерпывает попытки Украины разнообразить поставки газа на свою территорию. Почему раз за разом попытки Киева оканчиваются ничем, разбирался автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Каждый «энергетический» случай подписания Украиной какого-нибудь договора поставки газа из-за рубежа раздувается властями этой страны с невероятной помпой, если, конечно, этот поставщик не Россия. Только вот результаты за истекший период постмайданной свободы колеблются от смешных до ничтожных.

То украинские высокопоставленные чиновники контракт подпишут непонятно с кем, как это было в случае с Gas Natural Fenosa. Тогда эта испанская компания отказалась признать в подписавшем с Украиной контракт персонаже своего представителя. То еще хуже, широко пиарится очередной «победный» контракт с американской, предположим, фирмой, на поверку оказывающейся просто пустышкой и злостным неплательщиком налогов. На какие грабли удалось наступить Украине в нелегком процессе диверсификации поставок?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Об украинской газовой диверсификации, граблях и вере».