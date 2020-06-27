Вашингтон, 27 июня, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Беспорядки в американских городах, разгоревшиеся под предлогом борьбы за права чернокожих, демонстрируют не только ненависть по поводу неправомочных действий полиции. Почему цель тех, кто стоит за раздуванием пожара массовых беспорядков, может быть гораздо масштабнее, рассуждает корреспондент ИА REGNUMИгорь Юдкевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Толерантность

Почему американские силовики, всякие там Национальные гвардии, не торопятся разгонять из пулеметов разбушевавшихся протестующих, Во-первых, это, конечно, полезно. В тактическом смысле протестующие, не встречающие особого сопротивления, просто пережигают все свои огорчения и обиды на власть. Побесятся немножко, но зато следующие лет пять будут сидеть смирно. Пока они к банкам не приближаются — пусть себе вопят.

И даже от того, что они вандализмом занялись и статуи великих американцев сбрасывают, нынешняя американская элита надеется большую пользу для себя получить. Как же современные вандалы оказываются «полезными идиотами» власти?

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