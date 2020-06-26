Ярославль, 26 июня, 2020, 14:07 — ИА Регнум. В Ярославской области 25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию, проголосовали 81 723 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Голосование в Ярославле

В первый день в голосовании приняли участие чуть более 8% избирателей.

«В целом достаточно ровное голосование. Чуть больше явка на селе, чуть меньше в городе. Картина напоминает явку на выборах президента и губернатора. Никаких эксцессов не зарегистрировано, жалоб нет», — рассказал корреспонденту ИА председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров.

Голосование продлится до 1 июля включительно. Одновременно с ним в регионе проходит выбор объектов по программе благоустройства «Решаем вместе», а также викторина с призами.