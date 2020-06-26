Кострома, 26 июня, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен по китайскому языку в Костромской области будет сдавать один человек. Об этом на пресс-конференции 26 июня сообщил директор регионального центра оценки качества образования «Эксперт» Сергей Фоминых.

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Изначально планировалось, что «эксклюзивный» экзамен по выбору напишут двое молодых людей, но один из них отказался от этой идеи из-за пандемии.

«Из оригинальных в этом году — китайский язык. Было 2 участника, но в связи с пандемией остался один. При этом, на одного участника приходится трое экспертов. Председателем выступит преподаватель из КГУ (Костромского государственного университета — ИА REGNUM), по национальности китаец, экспертом выступит женщина, тоже китаец, она магистр. Третий из группы наш соотечественник. Сам сдающий — выпускник прошлых лет», — сказал Фоминых.

В этом году ЕГЭ в регионе будут сдавать 2955 выпускников 2020 года и 322 выпускника прошлых лет, от сдачи одного или нескольких экзаменов отказались 570 человек. Самым массовым предметом по выбору, не считая русского языка, стало обществознание — этот предмет нужен для поступления по большому количеству специальностей. По наблюдениям директора регионального департамента науки и образования Ильи Морозова, последние 3 года в регионе возросло количество желающих сдать информатику, на стабильном уровне остается число сдающих физику, химию и биологию.

Отметим, что на проведение ЕГЭ регион потратит 15 млн рублей. Средства пойдут на обучение организаторов, закупку средств защиты, обновление системы видеонаблюдения и прочее. Прийти на экзамен детей просят в масках, но при написании экзамена её разрешат снять.

Напомним, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те 11-классники, которым экзамены нужны для поступления в вуз. Остальным выпускникам оценки в аттестат выставят по итогу года. Очная сдача экзаменов начнётся 3 июля и завершится 20 июля, резервные дни — 24 и 25 июля.