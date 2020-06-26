Санкт-Петербург, 26 июня, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 82 году жизни ушла из жизни актриса Ирина Замотина, известная своими ролями в театре им. Ленсовета, кинофильмах и сериалах. Об этом 26 июня сообщили в театре.

Lensov-theatre.spb.ru Ирина Замотина

Ирины Замотиной не стало 24 июня.

«Ее яркая судьба в театре сложилась на наших глазах. Ни мы, ни зрители никогда не забудем ее роли в спектаклях «Таня», «Щедрый вечер», «Пигмалион», «Мой бедный Марат, — написали коллеги по театру имени Ленсовета. — Скорбим вместе с родными и близкими».

Помимо театральных ролей Замотина играла и в кино, зрители ее могут знать по ролям в фильмах «На войне как на войне» (роль хозяйки Антонины Васильевны), «Торможение в небесах» (Махонина), «Последнее путешествие Синдбада» (Анастасия Дмитриевна), «Тайны следствия-5» (медсестра в регистратуре), «Тайны следствия-9» (Елизавета Сергеевна, соседка), «Улицы разбитых фонарей-12» (квартирная хозяйка Людмила Свиридова).