Калуга, 26 июня, 2020, 12:03 — ИА Регнум. 46 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 26 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 880 положительных тестов. 2 тыс. 386 человек находятся на лечении, 3 тыс. 450 человек выздоровели, 44 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (654), в Обнинске (425), в Боровском районе (264), в Жуковском районе (161), в Малоярославецком районе (161) и в Кировском районе (110).

В области проведено свыше 70 тысяч лабораторных исследований. Охват тестированием составляет 103,9 на 100 тысяч населения, коэффициент распространения инфекции — 0,8.