Кострома, 26 июня, 2020, 11:23 — ИА Регнум. В Костромской области за последние сутки, по данным на 26 июня, выявлено 28 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Активнее всего прирост заражённых идёт в Костроме.

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Также инфицированные выявлены в посёлке Вохма, Галиче, Буйском, Антроповском, Островском, Поназыревском и Мантуровском районах.

Общее количество заражённых в регионе, включая 830 излеченных, достигло 1470 человек. В больницах лечатся 95 пациентов, амбулаторное лечение предписали 500 людям. С начала пандемии в области на наличие SARS-CoV-2 протестировали более 50 тысяч человек.