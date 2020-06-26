Ярославль, 26 июня, 2020, 11:20 — ИА Регнум. С 27 июня в Ярославской области возобновляют работу торговые центры. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор области Дмитрий Миронов.

Торговый центр

Возобновить работу смогут только непродовольственные магазины. Фуд-корты, кинотеатры и другие развлекательные заведения на территориях торговых центров пока будут закрыты. Магазины будут работать с соблюдением мер безопасности.

Владельцы будут обязаны вести обработку помещений дезинфицирующими средствами, иметь антисептики для обработки рук, маски и перчатки для персонала, следить за соблюдением дистанции в залах. Всего в регионе 258 торговых комплексов.