В Ярославской области открываются торговые центры
Ярославль, 26 июня, 2020, 11:20 — ИА Регнум. С 27 июня в Ярославской области возобновляют работу торговые центры. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор области Дмитрий Миронов.
Торговый центр
Возобновить работу смогут только непродовольственные магазины. Фуд-корты, кинотеатры и другие развлекательные заведения на территориях торговых центров пока будут закрыты. Магазины будут работать с соблюдением мер безопасности.
Владельцы будут обязаны вести обработку помещений дезинфицирующими средствами, иметь антисептики для обработки рук, маски и перчатки для персонала, следить за соблюдением дистанции в залах. Всего в регионе 258 торговых комплексов.