Ярославль, 26 июня, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки зафиксировано 43 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Всего за время пандемии зафиксировано 4614 зараженных, из них 2950 выздоровели, 18 скончались.

Как сообщили в региональном штабе по ситуации с коронавирусом, в больницах региона лечатся 655 пациентов, из них 203 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19.