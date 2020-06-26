Саранск, 26 июня, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Мордовии завод «Биохимик» готов начать масштабное производство препарата «Арепливир», который Минздрав России одобрил для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

В настоящий момент «Арепливир» находится на этапе завершения клинических исследований, в которых добровольно участвуют 210 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в инфекционных стационарах Москвы, Санкт-Петербурга и Саранска.

По результатам третьей фазы клинических испытаний эффективность препарата оценивается выше 90%. Подтверждено: продолжительность заболевания с применением препарата по сравнению с контрольной группой пациентов уменьшается с девяти до четырех дней. В биологических пробах 70% пациентов, принимавших «Арепливир», уже на четвертый день фиксируется отсутствие вируса. Также важный результат клинических исследований — отсутствие у «Арепливира» ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Врачи рекомендуют назначать «Арепливир» пациентам со средней и легкой формой течения болезни в первые 48 часов лечения.

Сейчас «Биохимик» готов наладить выпуск в объёме около 1 млн упаковок препарата в месяц, что позволит покрыть все потребности российских медицинских учреждений в данном препарате.

Разработка «Арепливира» стала частью масштабной противовирусной программы, которую осуществляют специалисты ГК «ПРОМОМЕД» и входящей в их состав производственной площадки АО «Биохимик». В основе препарата — действующее вещество «Фавипиравир», блокирующее размножение вируса в клетке человека и тем самым препятствующее распространению инфекции в организме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сеченовском университете на испытании находятся сейчас семь препаратов для лечения COVID-19. Большинство из них — отечественные. Одни — убивают вирус, другие — борются с осложнениями. Для подавления цитокинового шторма у больных с коронавирусом стали применять препарат «Левилимаб», который вот уже два с половиной года назначают при артрите.