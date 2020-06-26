Новосибирск, 26 июня, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Активное участие в голосовании принимают известные жители региона, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Правительство Новосибирской области Новосибирцы продолжают голосовать по поправкам в Конституцию РФ

«Голосование по поправкам в Конституцию России — это исторический этап в жизни нашей страны и одна из поворотных точек в истории государства, — отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров. — Поправки стратегические, они вносятся на десятилетия и затрагивают все аспекты жизни нашего государства, начиная от проблем семьи и заканчивая территориальной целостностью нашей страны».

Панфёров подчеркнул, что «поправки больше касаются последующих поколений российских граждан», поэтому, по его мнению, очень важно проявить свою гражданскую позицию и принять участие в общероссийском голосовании.

«Сегодня мы имеем возможность проголосовать за принятие поправок. И я прошу вас проявить гражданскую позицию, найти время и отдать ваш голос на ваш выбор, — прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко. — За себя могу сказать, что я только что проголосовал «за», потому что считаю: поправки, предложенные и согласованные на уровне Государственной думы и Совета Федерации, это поправки, которые обеспечат развитие нашей страны».

Председатель новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Новосибирской области Сергей Соколов отметил, что из всего списка поправок для него наиболее актуален блок, касающихся предпринимательской деятельности.

«В том числе наделение муниципалитетов дополнительными полномочиями — уравнивание их в правах с субъектами Федерации, а также вменение в обязанность правительству РФ поддерживать предпринимательскую инициативу», — сказал Соколов.

Глава Баганского района Виктор Бамбух отметил значимость поправок, касающихся неприкосновенности границ и запрета на двойное гражданство.

«Я голосовать пойду обязательно и, конечно, «за». И всем говорю — обязательно приходите, голосование у нас тайное, решение будет вашим», — уточнил глава района.