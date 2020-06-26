Иркутск, 26 июня, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Иркутские спасатели сегодня, 26 июня, со ссылкой на данные синоптиков, предупредили жителей региона о предстоящей непогоде: 27 июня местами по области ожидаются грозы, в западных районах местами ливневые дожди, усиление северо-западного ветра при грозах до 15−18 м/с.

МЧС Непогода в Иркутской области

Температура воздуха при этом ночью составит +11, +16°С, а днём +27,+32°С.

На Байкале ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, юго-восточный 6−11 м/с, при грозах порывы 12−17 м/с, температура ночью +7,+12°, днём +20,+25°С, местами до +16°С.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает о факторах опасности при неблагоприятных природных явлениях, к которым относятся ливневые дожди, — сказано в официальном сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.