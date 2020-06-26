Барнаул, 26 июня, 2020, 07:22 — ИА Регнум. В предстоящие дни в ряде субъектов Сибири сохранится высокий класс пожароопасности. Как сообщает сайт СЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», 4-й класс пожароопасности прогнозируется на территории Алтайского края, Новосибирской области, Иркутской области и Красноярского края, 5-й класс пожароопасности ожидается в Кулундинском районе Алтайского края, в Карасукском районе Новосибирской области, в Одесском и Омском районах Омской области, а также в 14 районах Иркутской области.

Planeta Температурное поле в Сибири

Согласно космическому мониторингу, такие погодные условия в Сибири сложились вследствие выноса теплого воздуха из районов Казахстана. В итоге в большинстве районов СФО температура воздуха достигала +30°C.