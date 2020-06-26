Чебоксары, 26 июня, 2020, 07:09 — ИА Регнум. В Чувашии объявлен новый конкурс на пост уполномоченного по правам ребёнка в республике. 42-летняя Виктория Владимирова, чью кандидатуру поддержали депутаты Госсовета, отказалась от назначения, сообщил ИА REGNUM депутат регионального парламента Александр Андреев (фракция КПРФ).

Разосланный депутатам документ

В документе, разосланном депутатам, поясняется, что Владимирова отозвала согласие на внесение её кандидатуры в Госсовет и назначение на пост детского омбудсмена республики. Причина отзыва не сообщается.

В связи с этим начался приём заявлений по кандидатуре на вакантную должность, который продолжится до 26 июля. Напомним, пост детского омбудсмена в Чувашии стал вакантным в апреле 2020 года, когда Елена Сапаркина уволилась с занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня на сессии Госсовета депутаты поддержали Викторию Владимирову для назначения на должность детского омбудсмена. Затем документы были направлены на согласование с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.