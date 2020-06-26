Село Смоленское, Алтайский край, 26 июня, 2020, 07:05 — ИА Регнум. В Смоленском районе Алтайского края фермеры с разрешения администрации буквально закопали в землю по миллиону рублей, засеяв чужую землю, которая долгие годы стояла заброшенной. А когда появились первые всходы, объявился и собственник участка, который заверил, что пшеницу он, оказывается, посеял сам. Подробности сообщает vesti22.tv.

Цитата из видео Письмо из администрации, в котором фермеров просят засеять чужую землю

Цитата из видео Руслан Шакуров, представитель предприятия «Агропромышленная компания»

Все началось с того, что рядом с полями фермеров был заросший участок земли, принадлежащий другому собственнику. В 2019 году администрация Смоленского района попросила хозяйства «Советская крупа» и «Агропромышленная компания» возделать заброшенные земли. В качестве разрешающего документа направила письмо, в котором, в частности, было заявлено:

«Земельные участки имеют все признаки неиспользования более трёх лет. В настоящее время заросли древесно-кустарной растительностью. Выявленные обстоятельства носят характер чрезвычайной ситуации в виде возникновения пожара».

Как поясняют в администрации, это земли хозяйств, которые раньше входили в обанкротившийся холдинг «Изумрудная страна». Глава Смоленского района Людмила Моисеева уверяет, что ей не было известно о том, что прошлым летом в субаренду их взяло предприятие с бийской пропиской «Изобилие».

Новый собственник общаться с журналистами и не пожелал, но по телефону заявил, что поля возделываются с 2017 года, в том числе посевной комплекс производился этой весной. «Это наш урожай будет», — уверяет представитель собственника полей ООО «Изобилие» Евгений Рыжаков.

Кто прав и кому снимать урожай — теперь будет решать суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о миллиардных хищениях средств при кредитовании агрохолдинга «Изумрудная страна» был вынесен в апреле 2018 г.

Следствие установило, что экс-директор филиала банка и его зам на протяжении нескольких лет (в период с 2010 года по 2012 год) беспрепятственно предоставляли кредиты предприятиям, подконтрольным тогдашнему руководителю агрохолдинга. Кредитные заявки рассматривались формально, без проведения надлежащей проверки и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также фактического наличия представляемого залога. При этом в актах банка значилось, что все необходимые проверки проведены.

Так, за два года преступным путём было заключено 227 кредитных договоров с 56 предприятиями, подконтрольными агрохолдингу. В общей сложности «Россельхозбанк» выдал по ним свыше 19 млрд рублей кредитов.