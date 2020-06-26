Барнаул, 26 июня, 2020, 06:22 — ИА Регнум. С наступлением жаркой погоды в Алтайском крае участились природные пожары. Как сообщает сегодня, 26 июня, региональное ГУ МЧС РФ, только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Алтайского края ликвидировали 47 пожаров, около половины из них — ландшафтные.

МЧС Природный пожар в Алтайском крае

МЧС Работа алтайских спасателей

Так, вчера днем на пульт диспетчера пожарной охраны Немецкого национального района поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Николаевка. На момент прибытия первого подразделения в заброшенных котлованах, ранее использовавшихся для орошения полей, открытым огнем полыхал сухостой. Жаркая ветреная погода способствовала стремительному распространению пламени на большой площади.

МЧС Алтайский край. Ландшафтный пожар

Руководитель службы пожаротушения, оценив масштабы произошедшего, запросил дополнительные силы и средства. В работе вместе с профессиональными огнеборцами принимала участие добровольная пожарная команда сельскохозяйственной артели племзавода «Степной», патрульно-маневренная группа Николаевского сельсовета.

По словам начальника 77-й пожарно-спасательной части Якова Титоренко, сложность в тушении заключалась в том, что район безводный, осуществлялся постоянный подвоз воды от водонапорной башни. Местность труднодоступная — овраги и канавы, заросшие кустарником. В ходе локализации возгорания были созданы три боевых участка, бойцы пожарной охраны вели постоянное окарауливание, поскольку после ликвидации открытого горения происходило тление, а затем ветер вновь раздувал пламя. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных и добровольцев пожар удалось потушить и снять угрозу дальнейшего распространения пламени. Общая площадь горения составила около трёх гектаров. По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

Также пожарно-спасательные подразделения Алтайского края выезжали на борьбу с ландшафтными пожарами в Курьинском, Хабарском, Каменском, Павловском, Змеиногорском, Суетском, Михайловском, Калманском, Угловском, Бурлинском, Краснощековском, Чарышском, Тальменском районах, городах Рубцовск и Новоалтайск.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отдельных районах региона сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), местами по западу ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). Также ожидается ветер, порывы которого могут достигать 18−20 м/с.