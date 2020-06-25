Нью-Йорк, США, 25 июня, 2020, 23:57 — ИА Регнум. Фондовый рынок США смог выйти из «красной зоны» и даже сильно прибавил к концу торговой сессии 25 июня.

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К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 299,66 пункта (1,18%), до 25 745,60 пункта. Диапазон индекса составил от 25 209,79 до 25 769,61 пункта.

S&P 500 вырос на 33,43 пункта (1,10%), до 3083,76 пункта, диапазон — от 3024,01 до 3086,25 пункта. Nasdaq вырос на 107,84 пункта (1,09%), до 10 017,00 пункта, диапазон — от 9810,47 до 10 023,28 пункта.

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