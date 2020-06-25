Архангельск, 25 июня, 2020, 23:55 — ИА Регнум. В 2020 году Segezha Group (АФК «Система») восстановит в Архангельской области около 4,1 тыс. га леса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Konrad Kurzacz В лесу

Площадь естественного лесовосстановления составит 3,9 тыс. га (95% от общего объема). Также будет закуплено 722 тыс. сеянцев — для искусственного и комбинированного лесовосстановления на площади 225 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ралоты по лесовосстановлению в этом году проводит и другой лесозаготовитель — ГК «Титан». Согласно планам ГК, в регионе будут проведены работы по лесовосстановлению на площади 20 тыс. га, которые будут включать мероприятия по содействию естественному восстановлению леса и посадку культур сосны и ели.