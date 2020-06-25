Лондон, 25 июня, 2020, 23:51 — ИА Регнум. К концу торговой сессии 25 июня мировые цены на нефть поднялись примерно на 3% по отношению к прошлому закрытию.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

Августовские фьючерсы Brent подорожали на $1,26 (3,13%), до $41,57 за баррель. Диапазон марки составляет от $39,48 до $41,63 за баррель.

Августовские фьючерсы WTI подорожали на $1,13 (2,97%), до $39,14 за баррель. Диапазон WTI составил $37,09 — $39,23 за баррель.

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