Мурманск, 25 июня, 2020, 23:22 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Gov-murman.ru Губернатор Мурманской области на избирательном участке

«Началась неделя голосования за поправки в Конституцию, они касаются всех значимых сфер жизни — социальных гарантий, суверенитета страны, помощи семьям, здравоохранения и целого набора вещей, которые важно закрепить в Конституции. Беспрецедентные меры санитарной безопасности предприняты на участках по всей области для того, чтобы люди могли максимально безопасно выполнить свой гражданский долг», — заявил губернатор.

В Мурманской области голосование пройдет на 412 постоянных избирательных участках и 31 участке по месту нахождения избирателей в больницах, учреждениях УФСИН и воинских частях. Жители Мурманской области также имеют возможность проголосовать на дому. Для этого достаточно позвонить в участковую избирательную комиссию или передать информацию о желании проголосовать дома через волонтера.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Комивыступил против «принудиловки» при голосовании по поправкам к Конституции РФ.