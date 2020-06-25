Москва, 25 июня, 2020, 23:04 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что он не ходил на избирательный участок голосовать по поправкам к Конституции — вместо этого он проголосовал удаленно. Об этом Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Mos.ru Сергей Собянин

Собянин рассказал, что сперва он планировал проголосовать на избирательном участке, чтобы продемонстрировать москвичам, что это совершенно безопасно. Однако в итоге решил проголосовать дистанционно, чтобы посмотреть, как это работает.

«Честно говоря, хотел пойти на избирательный участок, чтобы показать… безопасность этого голосования. Но так как я, вы видите, активно все равно бываю и в больницах, и в кафе, и в торговых центрах, и на улице, то есть меня обвинить в том, что я боюсь прийти на избирательный участок невозможно, поэтому я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электронном виде. Почему? Потому что хочу сам оттестировать, попробовать что-то такое, с учетом того, что огромное количество москвичей выбрало электронную систему голосования — более миллиона человек», — рассказал Собянин.

Напомним, что голосовать удаленно могут жители Москвы и Нижегородской области. К вечеру 25 июня проголосвлаи более 40% избирателей, которые зарегистрировались для голосования удаленно.