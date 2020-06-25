Москва, 25 июня, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин может выступить с обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции. Обращение может состояться в понедельник, 29 июня, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Данный источник сообщает, что в Кремле готовится видеообрщение Путина к гражданам. Утверждается, что видеообращение будет касаться голосования по поправкам к Конституции России, которое уже идет. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня.

В обращении Владимир Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свои интерпретации им.

Отмечается, что поправки к Конституции вносят не каждый год, а тем более в таком объеме — это очень значимое событие.

Кроме того, источники сообщают, что с большой долей вероятности российский лидер призовет проголосовать тех граждан, которые еще не сделали этого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции началось уже сегодня, 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, но все оставшиеся дни до этой даты уже можно голосовать на избирательных участках.