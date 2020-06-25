Москва, 25 июня, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Молдавия и Россия возобновят переговоры по предоставлению российского кредита в 200 млн евро для поддержки молдавской экономики. Как сообщил 25 июня президент Молдавии Игорь Додон, об этом он договорился в ходе визита в Москву, передает ИА REGNUM.

Presedinte.md Владимир Путин и Игорь Додон

В Москве Додон коротко пообщался с президентом России Владимиром Путиным, после чего продолжил переговоры с замглавы Администрации президента, спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.

Помимо договоренности о кредите, Россия, по словам Додона, согласилась продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров. «Это означает, что после 1 июля молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20−25 млн евро в год», — отметил Додон.

Также, по его словам, договорились решить проблему с выдачей разрешений на транзит товаров из Молдавии в Россию через территорию Украины.

Кроме того, Россия по просьбе Додона рассмотрит возможность предоставления гуманитарной помощи в виде дизельного топлива сельхозпредприятиям, которые пострадали от засухи в Молдове в этом году.

Наконец, еще одной темой обсуждения стал процесс молдавско-приднестровского урегулирования и меры укрепления доверия между Молдавией и ПМР.

Напомним, Конституционный суд Молдавии 7 мая по запросу оппозиции признал неконституционным соглашение о российском кредите в €200 млн, первый транш которого должен был поступить в страну уже в конце мая.

О кредите с Россией договаривался президент Молдавии Игорь Додон, рассчитывавший, что российские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах в конце 2020 года.

В мотивировочной части решения КС говорится, что соглашение о российском кредите признано неконституционным из-за пункта соглашения, где говорится о госгарантиях по долгам молдавских частных компаний перед российскими банками. В КС посчитали этот пункт двусмысленным и способным нанести ущерб государственным интересам.

Отметим, что ранее молдавские СМИ выяснили, что этот пункт был внесен в соглашение по инициативе молдавской стороны. При этом пострадал в результате в первую очередь имидж России.

Позднее глава правительства Молдавии Ион Кику сообщил, что власти страны возобновили переговоры с российским руководством по получению финансовой поддержки.