Москва, 25 июня, 2020, 20:18 — ИА Регнум. В связи с заявлением главы минтруда и соцзащиты Башкирии Ленары Ивановой, которая назвала халявой господдержку граждан в период пандемии коронавируса, в Госдуме напомнили о законопроекте, предполагающем наказание для чиновников за хамство.

Mintrud.bashkortostan.ru Ленара Иванова

Как сообщало ИА REGNUM, министр труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова назвала господдержку граждан в период пандемии коронавируса «халявой». «Людям надо думать о поиске работы, постоянном источнике доходов. Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей», — сказала чиновница.

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов пригрозил санкциями.

«Действительно, Ленара Хакимовна, безработица в России за последние месяцы достигла рекордных показателей. Почти 6 млн человек остались без работы. Но в этом нет их вины. Государство поддержало граждан — не всех и не так, чтобы граждане могли шиковать на эти деньги. Назвать выплаты в 10 тыс. и 3 тыс. рублей «халявой»…» — рассуждает Миронов.

Парламентарий допустил, что она не знает трат граждан России.

«Может, чиновница не знает, сколько люди платят за ЖКХ и продукты? Таким госслужащим нужно спуститься с небес на землю. Если ты не очень умный — лучше помолчи. В Госдуму уже внесли законопроект о штрафах за оскорбление граждан чиновниками. Пора его принимать!» — уверен Миронов.

Комитет Госдумы по госстроительству 17 июня рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 150 тыс. рублей за хамство чиновников.

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