Сыктывкар, 25 июня, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Врио главы Коми Владимир Уйба проголосовал за поправки к Конституции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Https://vk.com/vladimiruiba Владимир Уйба на избирательном участке

Уйба отметил, что результаты голосования должны быть абсолютно достоверными.

«Нельзя допускать никакой принудиловки и давления на граждан! Принципиально важно, чтобы люди добровольно и ответственно решали, какой быть нашей Конституции! Призываю Общественную палату Республики Коми вместе с наблюдателями и представителями политических партий внимательно следить за ходом голосования, оперативно реагировать на все жалобы и возможные нарушения. Голосование должно пройти в полном соответствии с требованиями закона и соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности!» — написал врио главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем участии в голосовании сообщили губернатор Вологодчины Олег Кувшинников и врио главы НАО Юрий Бездудный.