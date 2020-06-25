Москва, 25 июня, 2020, 19:20 — ИА Регнум. На днях всемирно известный аналитический центр Брукингского института представил доклад о национальных стратегиях искусственного интеллекта, в котором сделал вывод, что в этих стратегиях отсутствует планирование инвестиций. Национальные стратегии развития ИИ, скорее, основываются на амбициях, чем на практическом применении, и не учитывают реального положения вещей в возможностях их финансирования со стороны государства и частных инвесторов.

Цитата из к/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США — Великобритания Внутри искусственного интеллекта

Согласно исследованию, в большинстве стратегий в разделах о финансировании программ по ИИ отсутствуют важные детали их реализации.

В отчете американского института говорится о том, что стремление каждого государства к доминированию в области искусственного интеллекта — это «космическая гонка нашего времени», когда правительства во всем мире вкладывают значительные ресурсы в наращивание потенциала в этой области.

Исследователи оценили 34 национальных стратегии по развитию ИИ. Оценка делалась с целью получить представление о том, как национальные правительства собираются использовать ИИ, и оценить глобальное состояние инвестиций. Выяснилось, что подавляющее большинство стратегий охватывало функции государственного сектора и секторы экономики, которые могли бы извлечь выгоду из ИИ.

Исследования показали, что большинство правительств видят безграничные возможности применения ИИ в области здравоохранения, самих IT-технологиях, сельском хозяйстве, так как именно эти отрасли имеют сильные тенденции к цифровой трансформации. В некоторых стратегиях указываются основные риски и потребность в нормативно-правовой базе для использования персональных данных, рассматривается влияние алгоритмов на социальное неравенство и говорится о необходимости повышения прозрачности в работе систем ИИ. Правительства исследуемых стран признают свою роль в создании специализированных платформ для обмена данными между государственным сектором и внешними заинтересованными сторонами для ускорения инноваций, и понимают, что им необходимо планировать значительные инвестиции в исследования и разработки.

В этом отношении исследователи отдали пальму первенства Италии, которая представила наиболее полный план инвестирования, за ней следуют Франция, Германия, Новая Зеландия и США.

Однако в большинстве планов отсутствовали некоторые важные элементы, которые влияли на исполнение стратегий. Например, в планах не указывалось, кто будет нести ответственность за реализацию, или не устанавливались временные рамки или показатели, которые следует использовать для оценки эффективности.

Ученые Брукингского института также раскритиковали стратегии за игнорирования реальных финансовых последствий их реализации. ИИ может оказать значительное влияние на доходы местных органов власти. В качестве примера приводится прогнозируемое снижение объема поступлений от штрафов за превышение скорости при введении беспилотных транспортных средств — однако в финансовой части стратегий такого развития событий не предусматривается.

Ни в одном из планов не упоминалось о получении обратной связи от общества. Государственный сектор должен постоянно вести разговор о том, как ИИ повлияет на жизнь регионов, городов и сообществ; но правительства не указали, как они будут взаимодействовать с общественностью.

Большинство из этих планов остаются скорее пожеланиями и лозунгами, чем практикой внедрения ИИ. Хотя специалисты Брукингского института по-прежнему в восторге от перспектив ИИ, позволяющих создавать передовые технологии для решения проблем и реализации возможностей для инноваций, их обеспокоенность определяется тем фактом, что дьявол кроется в деталях.

В отдельном документе института рассматриваются отношения между ЕС и США — основным торговым партнером и мировым лидером в области ИИ. Это говорит о том, что как ведущие экономики мира с прочными связями, основанными на общих ценностях, ЕС и США могли бы создать глобальную модель управления искусственным интеллектом.

В то время, как Европа отстает в плане внедрения цифровых технологий, а также развития ИИ, США, по мнению исследователей, являются мировым лидером в области инноваций и инвестиций в области ИИ и имеют богатую историю сотрудничества с ЕС в области экономических возможностей и в области безопасности инноваций. Этот факт автоматически делает их близкими партнерами. Если такое трансатлантическое сотрудничество в области ИИ не продолжить развивать, то лидерство в управлении искусственным интеллектом перейдёт Китаю, который пошел по пути использования ИИ для слежения за людьми и экспортирует свой подход в другие правительства с авторитарным мышлением.

Россия не рассматривается, как претендент на лидерство в области ИИ, хотя имеет свою стратегию его развития до 2030 года. Финансирование российской стратегии предполагается обеспечить за счёт бюджета. Для этого правительству Российской Федерации поручено при формировании проектов федеральных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период в период 2020 — 2030 годов предусматривать бюджетные ассигнования на её реализацию. Финансирование стратегии будет осуществляется также за счет средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников, включая средства институтов развития, государственных корпораций, государственных компаний, акционерных обществ с государственным участием и частные инвестиции.

В документе говорится об основных принципах развития и использования технологий искусственного интеллекта, о приоритетных направлениях развития, целях и задачах ИИ, о повышении доступности и качества данных и аппаратного обеспечения, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта. Но, как и указывается в отчете Брукингского института, не анализируется финансовая отдача от внедрения ИИ, обоснованность затрат на его развитие и использование, и, самое главное, — не предусматривается получение обратной связи от общества, ради которого всё это затевается.