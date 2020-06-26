Калуга, 26 июня, 2020, 09:44 — ИА Регнум. В Калужской области в период введения ограничений не останавливалась работа предприятий жизнеобеспечения. Велись дорожные и строительные работы, минимальным был простой промышленных предприятий, а сельхозорганизации нарастили производство продукции на 15%. Об этом 25 июня рассказал врио губернатора Владислав Шапша на заседании Совета Торгово-промышленной палаты России, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба ТПП РФ И.о.губернатора Калужской области Вячеслав Шапша и президент Калужской ТПП Виолетта Комиссарова на заседании Совета Торгово-промышленной палаты России

В настоящее время уровень открытости региональной экономики составляет 97%. В числе принятых в области мер в поддержку малого и среднего предпринимательства — прямая финансовая поддержка туристической сферы и гостиничного бизнеса, принятие местных законов о налоговых льготах по упрощенной системе налогообложения, снижение ставки по налогам на имущество организаций, обнуление платежей за аренду госимущества.

«Региональные меры вместе с федеральными решениями охватили более трети от общего числа наших экономических субъектов», — подчеркнул Владислав Шапша.

Врио губернатора положительно оценил деятельность калужской Торгово-промышленной палаты в сложный для местной экономики период. По его мнению, важно было в критический момент найти окно коммуникаций с бизнесом, которое позволяло быстро принимать решения, а предпринимателям найти своих союзников. Эффективное взаимодействие было направлено на то, чтобы в максимально короткий период возобновить полноценную работу малого предпринимательства.