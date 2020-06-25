Бишкек, 25 июня, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Власти Киргизии готовы выплатить денежные компенсации только 41 медицинскому работнику, заразившемуся коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

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По словам чиновника, по 200 тысяч сомов (184 тысячи рублей) получат только те медики, которые смогли доказать, что заразились коронавирусом во время выполнения рабочих обязанностей.

«Списки на получение компенсаций передадим в правительство уже в ближайшее время», — сообщил Каратаев.

Также представитель минздрава отметил, что правительство уже выплатило по 1 млн сомов (919 тысяч рублей) семьям врачей Жузумкан Кокумбаевой и Альберта Исмаилова, умерших от коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что всего с начала пандемии в Киргизии заразились коронавирусом 648 медицинских работников. В том числе только за последние сутки — 19. Два киргизстанских врача умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

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