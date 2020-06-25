Москва, 25 июня, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Москвичам лучше временно не водить детей в детские сады в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом 25 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Артем Лапухин ИА Красная Весна Ограда детского сада

«На сегодняшний день около 50 тысяч детей уже посещают детские сады. И до 80 тысяч мы видим запрос», — сказал мэр, добавив, что показатель увеличился по сравнению с прошлым годом. Вероятно, это связано с тем, что выросло количество горожан, оставшихся на лето в столице.

«Тем не менее я бы попросил, если это возможно, если не горит совсем, воздержаться водить ребенка в детский сад», — заявил Собянин. Эпидемиологическая обстановка в Москве пока не нормализовалась окончательно.

Мэр уточнил, что детский сад все равно примет ребенка, если такая необходимость есть.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Москве начался очередной этап снятия ограничений, введенных ранее для предотвращения распространения коронавируса.