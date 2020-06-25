Кострома, 25 июня, 2020, 18:53 — ИА Регнум. В Костромской области оштрафовали директора школы, выгнавшего детей с занятий. Об этом 25 июня сообщает прокуратура региона.

Школа

Инцидент произошёл 12 декабря 2019 года. Двух учениц Вочуровской средней школы, расположенной в Мантуровском районе, отстранили от уроков из-за школьной формы. Девочек отправили переодеваться в «уставную» одежду домой. Кроме того, от одной из них директор потребовала справку о согласии родителей на наркотический тест.

«Директор, зная, что родители одной из девочек работают в городе Мантурово, отправила подростка подписывать добровольное согласие, в связи с чем ей пришлось пройти пешком от деревни Вочурово в сторону города несколько километров, пока она не была обнаружена матерью», — говорится в материалах прокуратуры.

Позже педагог объяснила свои действия тем, что ученицы нарушили локальные акты школы. Однако, прокуратура не согласилась с такими методами работы и оштрафовала школу и её руководителя на 80 тысяч рублей.