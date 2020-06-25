Ханты-Мансийск, 25 июня, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В Югре с утра 25 июня открылись все 714 участков для голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Об этом сообщает избирком ХМАО.

Пресс-служба избиркома ХМАО К избирательным урнам — через тепловизор

Все участки для голосования на территории Югры будут работать с 8:00 до 20:00 в течение семи дней — до 1 июля 2020 года.

Пресс-служба избиркома ХМАО Раздача масок и перчаток

Одновременно с голосованием в помещениях участковых избирательных комиссий началось голосование граждан на дому, а также голосование на придомовых территориях.

Пресс-служба избиркома ХМАО Избирком на месторождении

Для сотрудников предприятий нефтегазовой отрасли голосование по поправкам к Конституции РФ организовано прямо на месторождениях.