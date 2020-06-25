Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 июня, 2020, 17:57 — ИА Регнум. В Ярославской области в микрорайонах Чкаловский и Молодежный Переславля-Залесского в ближайшее время вновь появится горячая вода. Об этом на заседании Переславской городской думы заявил глава округа Валерий Астраханцев.

Yarregion.ru Котельная в Переславле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, горячую воду в микрорайонах традиционно отключают после завершения отопительного сезона. Причина — огромные долги за газ, отсутствие у котельных лицензий и других документов, отсутствие договора на поставку газа.

Как заявил глава Переславля, местным властям удалось договориться с подразделением «Газпрома» о поставке ресурса. По данным ИА REGNUM, задвижка уже открыта, газ подается. Теперь дело за МУП «Теплосервис», который обслуживает котельные.

Ранее губернатор области Дмитрий Миронов заявлял, что проблема должна быть решена в июле, когда будет рассмотрен иск Переславской межрайонной прокуратуры по этому вопросу. На каком основании газ решили дать до суда, пока неясно.