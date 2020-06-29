Москва, 29 июня, 2020, 08:18 — ИА Регнум. По мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, наблюдаемое повышение цен на топливном рынке России может быть следствием сговора нефтетрейдеров. Каковы прецеденты в этой области и как поймать сговор, если он есть, рассказывает корреспондент ИА REGNUMАнастасия Степанова.

Павел Редин ИА Красная Весна На бензоколонке

Поводом для беспокойства ФАС стала цена на бензин АИ-95, которая достигла своего исторического максимума. Новые возможности для выяснения истины о том, что произошло с ценой на бензин, дает вердикт арбитража Московского округа от 16 июня 2020 года. Дело в том, что прошлая попытка ФАС проверить действия трейдеров, имевшая место в 2019 году и дошедшая до открытия антимонопольного дела против двух компаний, затормозилась из-за искового заявления одной из них.

Судебное решение было вынесено не в пользу ФАС, так что случай со скачком цен на топливо в 2018—2019 годах так и «повис в воздухе». Но теперь все может поменяться, и если сговор будет доказан, то, по словам замглавы ФАС Андрея Цариковского, «виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством».

Читайте подробности в статье Анастасии Степановой «Бензиновый картель и ценовой ажиотаж: для нефтетрейдеров готовят «урок»?»