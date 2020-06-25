В Костроме внук чернобыльца не может достучаться до ПФР
Кострома, 25 июня, 2020, 17:38 — ИА Регнум. В Костроме внук ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС не может добиться выплат от Пенсионного фонда — передаёт корреспондент ИА REGNUM. В редакцию информационного агентства обратилась мать ребенка, костромичка Татьяна Дубчак.
Для тех, кто пострадал от последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, законодательством определен ряд федеральных льгот. В их числе право на выплаты по линии ПФР. На такую поддержку могут рассчитывать дети «первого и последующих поколений участников ликвидации последствий аварии».
Отказ выплачивать деньги Управление ПФР мотивировало письмом Минтруда от 2019 года. По логике чиновников, костромичка должна показать удостоверение, подтверждающее то, что она сама является ребенком ликвидатора аварии.
Девушка обратилась в Свердловский районный суд Костромы и выиграла дело в мае 2020 года. Судья признал отказ Пенсионного фонда необоснованным, а требование предоставить такое удостоверение — абсурдным.
ИА REGNUM обратилось за комментариями в управление ПФР по Костромской области. Там конкретных причин отказа не назвали, ограничившись формальным ответом.
Отметим, что Пенсионный фонд входит в топ-5 российских ведомств по количеству поданных жалоб. Статистика в свободном доступе опубликована на сайте «досудебное обжалование».