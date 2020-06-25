Кострома, 25 июня, 2020, 17:38 — ИА Регнум. В Костроме внук ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС не может добиться выплат от Пенсионного фонда — передаёт корреспондент ИА REGNUM. В редакцию информационного агентства обратилась мать ребенка, костромичка Татьяна Дубчак.

Pixabay.com Деньги

«Отец моего супруга — ликвидатор аварии на ЧАЭС. Моим детям, как внукам ликвидатора по закону положена ежемесячная выплата в размере 1390 рублей. На старшего сына деньги выплачивают, а на младшего — отказали», — рассказала Татьяна Дубчак.

Для тех, кто пострадал от последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, законодательством определен ряд федеральных льгот. В их числе право на выплаты по линии ПФР. На такую поддержку могут рассчитывать дети «первого и последующих поколений участников ликвидации последствий аварии».

«Я общалась с юристами — мне рассказали, что отказы сейчас идут по всей России, их много и в нашем городе. Обращаться в суд из-за таких сумм хотят не все, пока с таким вопросам в суд пошли всего два человека из Костромы», — говорит женщина.

Отказ выплачивать деньги Управление ПФР мотивировало письмом Минтруда от 2019 года. По логике чиновников, костромичка должна показать удостоверение, подтверждающее то, что она сама является ребенком ликвидатора аварии.

Девушка обратилась в Свердловский районный суд Костромы и выиграла дело в мае 2020 года. Судья признал отказ Пенсионного фонда необоснованным, а требование предоставить такое удостоверение — абсурдным.

«Сумма небольшая, да. Но тут дело принципа. Первый — внук ликвидатора, а второй — не внук, получается? Я состою в чате людей, которые столкнулись с такой же ситуацией. Отовсюду идут отписки — мы писали Президенту, а они сливают это в Минтруд, Минтруд присылает то же самое, но с подчеркиваниями. Сейчас я жду, когда Пенсионный фонд подаст апелляцию. Когда-то это все должно ведь закончиться?», — рассказал Татьяна.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в управление ПФР по Костромской области. Там конкретных причин отказа не назвали, ограничившись формальным ответом.

«Правила предоставления ежемесячной денежной выплаты детям первого и последующих поколений граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, с февраля прошлого года специалистами ПФР определяется на основании письма Минтруда за №13−7/В-229 от 13.02.2019 года. Для ведомства это письмо носит не рекомендательный, а необходимый к исполнению характер», — сообщили и в УПФР.

Отметим, что Пенсионный фонд входит в топ-5 российских ведомств по количеству поданных жалоб. Статистика в свободном доступе опубликована на сайте «досудебное обжалование».