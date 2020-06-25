Калуга, 25 июня, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Прокуратура Калуги провела проверку по обращению участника Великой Отечественной войны, который не получил юбилейной медали в честь 75-летия Победы, сообщила 25 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru Юбилейная медаль в честь 75-летия Победы

Проверкой установлено, что участнику Великой Отечественной войны — несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей, ветерану военной службы, ветерану труда не была вручена юбилейная медаль. Надзорным органом были незамедлительно приняты меры, в результате которых нарушения управлением социальной защиты города Калуги оперативно устранены.

«Участнику Великой Отечественной войны торжественно вручили заслуженную медаль», — сказала Искрина Лепёхина.

2020 год в России объявлен годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Учреждена юбилейная медаль.