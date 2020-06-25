Москва, 25 июня, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Без китайского производства все ценные бумаги США имеют нулевую ценность, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание специального представителя США по Ирану Брайана Хука изолировать РФ и Китай, если Москва и Пекин откажутся поддержать оружейное эмбарго против Ирана.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Полагаю, что у американцев серьёзная проблема с арифметикой, — сказал Вассерман. — Китай, конечно, сейчас считается формально второй экономикой мира. Но это только потому, что американцы в свой валовый внутренний продукт закладывают игры с бумагами, которые считаются ценными только потому, что ещё находятся дураки, способные их покупать. А по части реального материального производства, без которого все эти ценные бумаги имеют нулевую ценность, Китай на первом месте в мире. С большим отрывом от всех остальных, включая США».

Кроме того, как подчеркнул Вассерман, главные международные экономические группы, в которые входят и Китай, и Российская Федерация — ШОС и группа БРИКС, включают в себя почти половину населения Земли и значительно больше половины материального производства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее США призвали продлить оружейное эмбарго против Ирана.