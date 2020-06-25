Калуга, 25 июня, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша принял участие в голосовании по внесению изменений в основной закон страны — Конституцию Российской Федерации.

Пресс-служба правительства Калужской области 25 июня 2020 г. врио губернатора Калужской области Владислав Шапша принял участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ

Обращаясь к жителям области, Владислав Шапша отметил, что голосование — это реальная возможность повлиять на принятие важных для страны решений.

«За 27 лет со времени принятия Конституции в нашей стране много изменилось. И мы с вами — участники этих перемен. Основа стабильного будущего для нашей страны — сохранение и приумножение социальных гарантий, традиционных ценностей. Мы хотим жить в мире без войн и потрясений, в суверенной процветающей стране, успешном регионе. В этом и есть главный смысл обновлённой Конституции, — подчеркнул Шапша. — Президент страны Владимир Путин опирается на мнение народа. Поэтому каждый наш голос нужен России. Я призываю всех жителей региона принять участие в голосовании и сделать свой осознанный выбор ради нашего общего благополучия».

На территории региона голосование организовано на всех избирательных участках, кроме этого, работают выездные бригады. Жители региона в течении недели, с 25 июня по 1 июля, в удобное для каждого время смогут проголосовать по предложенным поправкам. На всех участках раздаются индивидуальные средства защиты: маски и перчатка, в наличии дезинфицирующие средства для рук.