Калуга, 25 июня, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Представитель калужского Центра поиска пропавших людей добровольческого отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев 25 июня в рамках видеовстречи Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ нового созыва рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются волонтёры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фрагмента передачи телеканала"Россия 24» Участники калужского отряда «Лиза Алерт» на видеоконференции с президентом России

Речь шла о финансировании центров по обучению добровольцев поиску пропавших людей, совершенствованию технической поддержки поисковиков и созданию федеральной базы неизвестных пациентов. Практика показывает, что 30% людей, которых ищут волонтёры, либо находятся в стационарах лечебных учреждений, либо ранее пользовались их услугами. Однако официально эти люди числились неизвестными. И такая база, если она будет создана, сможет быстро и эффективно дать положительный результат.

Представитель «Лиза Алерт» рассказал о том, что на днях добровольцам удалось в сложных условиях непогоды найти и спасти жизнь пропавшей 87-летней жительнице калужской деревни Шопино. Оказалось, что слабовидящая пенсионерка упала в овраг, откуда не смогла самостоятельно выбраться. В настоящее время пожилая женщина находится в реанимации, за её состоянием следят медики.

«Вопросы, которыми вы занимаетесь, чрезвычайно важны для конкретных людей и их близких, для родственников. Ваши предложения взяты мною на контроль. Обязательно к ним вернёмся», — сказал Владимир Путин.

Ежегодно в России без вести пропадает от 80 до 120 тыс. людей. Большинство находится, но порядка 10 тысяч человек остаются не найденными. Так, в мае 2020 года в отряд «Лиза Алерт» поступило 2113 заявок на поиск пропавших людей по стране. Найдены живыми — 1415 человек, погибшими — 155. Установлена личность 10 человек.