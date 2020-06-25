Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Расширение программы льготной ипотеки под 6,5% поддержит не только граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, но и строительную отрасль, заявил ИА REGNUM партнер юридической компании Double Pro Ярослав Гафуров.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Напомним, 23 июня президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил о расширении программы льготной ипотеки со ставкой в 6,5% годовых. По ней теперь можно приобрести новое жилье стоимостью до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих к ним областях, и до 6 млн рублей — в остальных субъектах РФ.

По словам собеседника агентства, программы льготной ипотеки — эффективный инструмент не только для граждан, приобретающих жилье, но и для поддержки строительной отрасли в целом.

«Новостройки не должны простаивать без покупателей, застройщики и девелоперы тоже сильно закредитованы. Это решение поможет всем», — пояснил Гафуров.

Что касается условий ипотечных программ, по мнению эксперта, каждый банк формирует их самостоятельно, и они могут отличаться при соблюдении основного требования по проценту.

«По действующим ипотечным договорам банки вероятно подготовят какие-то предложения, снижающие нагрузку. Однако возможность «переипотечиться» на 6,5% c 15% вряд ли возможна, она в принципе не выгодна кредитному учреждению. Если банки не предложат решений по перекредитованию, возможно появление судебных прецедентов по признанию ипотечных договоров кабальными», — отметил Ярослав Гафуров.