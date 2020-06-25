Майкоп, 25 июня, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов проголосовал по поправкам к Конституции РФ 25 июня на участке №157, который расположен во Дворце спорта «Якуб Коблев», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи. В голосовании также приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин и председатель Верховного суда РА Байзет Шумен.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

«Важно понимать, что все мы, жители Адыгеи, а также каждый регион, каждый житель нашей страны — одна большая семья. И сегодня у нас есть возможность защитить её целостность, а также укрепить социальные гарантии и заложить прочный фундамент эффективной государственной политики для будущих поколений», — подчеркнул Мурат Кумпилов позже в беседе со СМИ.

Глава региона также напомнил, что в Адыгее последовательно реализуются федеральные программы, президентские инициативы, которые позволяют развивать инфраструктуру, строить новые объекты, улучшать благосостояния населения в целом.

«Данная работа будет продолжена. При этом поправки, работа над которыми велась группой специалистов и широко обсуждалась в обществе, наполняют конкретикой Конституцию РФ, четко формулируют те гарантии, которое государство дает своим жителям. Это касается мер господдержки, индексации пенсий, величины МРОТ не ниже прожиточного минимума. В целом после внесения поправок Конституция РФ позволит сформировать основу для сохранения безопасности и суверенитета государства, традиционных ценностей и дальнейшего развития нашей многонациональной страны», — отметил Мурат Кумпилов.

Голосование в Адыгее началось в 08:00 на 264 избирательных участках. Всем частникам голосования измеряется температура, выдаются маски и перчатки. Маршрут движения на участках продуман так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.