Ярославль, 25 июня, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Ярославская область получит 392 миллиона рублей дополнительно на ремонт дорог из федерального бюджета. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

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292 млн рублей из них пойдет на завершение капитального ремонта путепровода по улице Добрынина в Ярославле: ремонт съездов, лестничных сходов, обновление опорных частей, покраску.

Еще 100 миллионов рублей будет направлено Рыбинск. Ремонт планируется провести на улицах Академика Губкина, Волкова, Ширшова, Кирова, Звездной, Черняховского, Чебышева и Переборском тракте, в проездах от улицы Боткина до дома №16а по улице Гагарина, от улицы Ворошилова до дома №27 по проспекту Мира и от дома №14 до дома №40 по улице 50 лет ВЛКСМ. На улице Пестеля будет приведен в нормативное состояние тротуар.

В правительстве не уточнили, будет ли ремонт проведен в этом году или перейдет на следующий. Пока что проектно-сметная документация на ремонт данных дорог проходит госэкспертизу. Даже если торги будут объявлены в ближайшие дни, приступить к работам можно будет лишь в конце лета — начале осени.

Деньги выделены дополнительно регионам, которые хорошо справляются с работами по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».