Чебоксары, 25 июня, 2020, 15:46 — ИА Регнум. В Чувашии региональное отделение партии «Патриоты России» определилось с претендентом на пост главы республики. Им стал депутат из Чебоксарского района Сергей Матвеев, сообщил ИА REGNUM лидер партийного отделения Владислав Солдатов.

Сергей Матвеев. Фото из личного архива

24 июня прошла конференция чувашского отделения «Патриотов России», где был определён кандидат от партии для участия в выборах главы региона. Им стал 39-летний депутат собрания депутатов Чебоксарского района, финансовый директор общества «Аргус» Сергей Матвеев. Сегодня, 25 июня, он подал соответствующие документы в ЦИК Чувашии.

Напомним, что претендентам на высший пост в Чувашии, которых выдвигают партии, для регистрации в качестве кандидата нужно заручиться поддержкой более 260 депутатов представительных органов муниципальных образований.

Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.