Курган, 25 июня, 2020, 15:25 — ИА Регнум. В Курганской области 25 июня открылись 963 участка для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Зауралья.

Пресс-служба избиркома Курганской области Дезинфекция на входе

На входе на участок избирателям измеряют температуру бесконтактным термометром, дезинфицируют руки, выдают одноразовую маску и перчатки. Санитарная дистанция отмечена сигнальными лентами. Заполнение бюллетеня осуществляется с использованием индивидуальной ручки.

Пресс-служба избиркома Курганской области С избирателем — минимальный контакт

Участки для голосования в Курганской области с 25 по 29 июня будут работать с 8:00 до 20:00, 30 июня — с 8:00 до 14:00, 1 июля — с 8:00 до 20:00.

Более 24 тысяч курганцев заявили о желании проголосовать вне помещений. Заявления на данный способ волеизъявления будут приниматься до 17:00 1 июля, сообщает избирком Курганской области.