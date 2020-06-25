Онлайн: «Политическая ситуация в регионах России после пандемии»
Москва, 25 июня, 2020, 16:39 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит двадцать шестое заседание экспертного клуба «Регион».
ИА REGNUM
Экспертный клуб «Регион»
Тема заседания: «Российские регионы после пандемии: особенности социально-психологической и политической ситуации»
Вопросы для обсуждения:
- Социальное самочувствие населения в регионах: данные социологических центров и экспертные оценки.
- Выход регионов из режима самоизоляции: темпы, специфика, сохраняющиеся угрозы.
- Голосование по поправкам к Конституции: ожидаемая региональная дифференциация явки и результатов.
- Региональные выборы: специфические особенности кампании-2020.
В заседании принимают участие:
Приглашаем присоединиться к просмотру.