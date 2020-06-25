Москва, 25 июня, 2020, 16:39 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит двадцать шестое заседание экспертного клуба «Регион».

ИА REGNUM
Экспертный клуб «Регион»

Тема заседания: «Российские регионы после пандемии: особенности социально-психологической и политической ситуации»

Вопросы для обсуждения:

  1. Социальное самочувствие населения в регионах: данные социологических центров и экспертные оценки.
  2. Выход регионов из режима самоизоляции: темпы, специфика, сохраняющиеся угрозы.
  3. Голосование по поправкам к Конституции: ожидаемая региональная дифференциация явки и результатов.
  4. Региональные выборы: специфические особенности кампании-2020.

В заседании принимают участие:

Приглашаем присоединиться к просмотру.