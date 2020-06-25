Калуга, 25 июня, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июня, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, он проголосовал на избирательном участке №901, к которому прикреплено 2265 человек.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

«Символично, что первый день голосования проходит после дня парада Победы, который оставил неизгладимое впечатление у всех нас и вызвал чувство гордости за Родину. Данные поправки в Конституцию дают надежные гарантии жителям нашей страны, особенно в плане социальной поддержки семей, детей, пенсионеров, — отметил глава города. — Калужане сегодня в приподнятом настроении и на избирательном участке, несмотря на утро, наблюдается оживление».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Любой проголосовавший калужанин может принять участие в розыгрыше ценных призов, организатором которого выступила Ассоциация ТОС города. Процедура голосования организована с учетом всех санитарных требований, вход и выход с участка разделены. Каждому посетителю бесконтактным способом измеряют температуру, обрабатывают руки санитайзером и выдают персональный набор с маской, перчатками и ручкой. Члены избирательной комиссии одеты в защитные костюмы, перчатки и маски. Кроме того, организовано голосование на дому и во дворах города.