Калуга, 25 июня, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июня, в Городской думе Калуги прошли публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Город Калуга». В слушаниях под председательством заместителя председателя Городской думы Сергея Павлова приняли участие специалисты Городской управы и жители города.

Пресс-служба Городской думы Калуги Дума Калуги провела слушания о внесении изменений в устав города

9 декабря 2019 года были внесены изменения в закон Калужской области «О реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской области», предусматривающие наличие в местных администрациях таких должностей как первый заместитель городского головы, заместитель городского головы — главный архитектор. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, представленный проект решения в соответствии с законом Калужской области предусматривает наличие в Городской управе Калуги данных должностей. Введение должности заместителя городского головы — главного архитектора позволит установить дополнительные квалификационные требования для лиц, претендующих на замещение должности главного архитектора, что обеспечит наиболее компетентный и высокопрофессиональный подход к реализации архитектурной деятельности, разработке новых концепций развития Калуги, восстановлению памятников архитектуры, а также сохранению культурного и исторического облика города. Введение должности первого заместителя городского головы обусловлено необходимостью совершенствования процессов координации всех органов Городской управы Калуги, в том числе в период временного отсутствия городского головы.

В настоящее время распределение должностных обязанностей между заместителями городского головы строится по принципу разделения ответственности по направлениям деятельности возглавляемых и курируемых структурных подразделений Городской управы города Калуги. Предлагаемые изменения позволят объединить наиболее ключевые вопросы в сферу координации одного должностного лица, что повысит эффективность не только решения вопросов на муниципальном уровне, но также и взаимодействия с органами государственной власти и институтами гражданского общества.

Поправки были поддержаны участниками публичных слушаний и рекомендованы к утверждению Городской думой Калуги.